Più di 500 atleti al PalaCasali

Il PalaIndoor, ora PalaCasali, aprirà domani le porte a oltre 550 atleti che gareggeranno ai Campionati nazionali AiCS. Il 4 e 5 gennaio nell’impianto dorico si assisterà a corse, salti e lanci. Previste oltre duemila presenze turistiche per la 5^ edizione del Campionato nazionale di atletica leggera "Befana AiCS Indoor", promosso dal dipartimento Sport dell’Associazione italiana cultura sport – tra i primi enti di promozione sportiva del Paese – con il supporto organizzativo di AiCS Ancona, della commissione tecnica nazionale AiCS di atletica, e in collaborazione con la Fidal. Dai cadetti under 14 agli adulti over 35. Corse da 60 metri a 3mila metri, staffette 4x200, marce, salti in alto e in lungo, lanci del peso anche per categorie over, come uomini 70-75 e donne 50-70. Il presidente del comitato provinciale AiCS di Ancona, Alessandro Verardi: "Siamo lieti di ospitare questo straordinario. Ancona sarà il palcoscenico di prestazioni eccezionali".