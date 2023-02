Più di un secolo di storia e non sentirlo affatto

Centoventi anni di Frittelli Maritime Group sono una lunga storia aziendale che, attraverso la realtà oggi guidata da Alberto Rossi, scorre parallela alla storia della città. Ieri sera l’azienda ha presentato aneddoti e testimonianze delle vicissitudini del gruppo ma anche del porto dorico, attraverso i decenni, con l’arrivo dell’attuale presidente dell’azienda nata negli anni Ottanta dalla fusione tra la Frittelli spa e la Maritime Agency spa. La storia l’ha raccontata un video che parte dalle origini, da quando fu Alfredo Frittelli ad avviare l’attività, quando il trasporto si effettuava ancora con i carri e i cavalli. Negli anni l’azienda è cresciuta e ha allargato la sua operatività in Italia e all’estero, diventando una delle più importanti del settore. Sono stati gli anni dello sviluppo tecnologico, quelli tra gli anni Settanta e Ottanta, in cui l’azienda anconetana ha conquistato il ruolo di leader nei trasporti. La Maritime Agency spa, invece, è entrata sul mercato nel 1986 acquisendone in pochi anni una notevole quota nel settore del traffico passeggeri e trasporto rotabili, rappresentando le più importanti compagnie di container. La consapevolezza che l’evoluzione delle spedizioni e la continua concentrazione del settore armatoriale aveva bisogno di un’adeguata risposta anche dalle strutture di terra, ha stimolato le rispettive società a trovare una soluzione in linea con i tempi. Così, dopo l’ingresso di un importante gruppo bancario nel capitale di Maritime Agency spa, è partito il piano industriale che ha dato vita al nuovo gruppo. La struttura conta oggi su un’organizzazione con sede nel centro storico di Ancona e a pochi metri dal porto, nella quale lavorano circa cento addetti. "Sono centoventi anni che conosco solo parzialmente – ha raccontato Alberto Rossi intervistato da Veronica Gentili sul palco delle Muse –, e sono venuto a conoscenza di alcune situazioni che neanche immaginavo soltanto quando ho visto il video. Ma tutti questi anni sono legati da un fil rouge che ci ha accomunato, è nel nostro dna, ci sono aspetti che colgo delle immagini del 1903 e riconosco anche oggi. Sono orgoglioso di una società che ha saputo affrontare anche momenti difficili. Il porto di Ancona, da quando sono arrivato, ha attraversato guerre, 11 settembre, crisi economica. Ma un bravo timoniere bada sempre a surfare l’onda e noi ci siamo plasmati guardando in direzione di quello che voleva il futuro, e lo abbiamo anche anticipato".

