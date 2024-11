"Più investimenti per la sicurezza"

"Gli ultimi fatti di cronaca non hanno fatto altro che porre l’accento su una tematica, quella della protezione dei dati sensibili, sulla quale è necessario recuperare parecchio terreno. E nell’ottica della prevenzione è necessario farlo in fretta. Viviamo in un’epoca in cui si è esposti ad alcuni pericoli, compresi quelli della rete, che fino a pochi anni fa non erano nemmeno ipotizzabili. E se da un lato la rivoluzione digitale appare inarrestabile, e una risorsa imprescindibile, dall’altro sono auspicabili investimenti sulle infrastrutture tecnologiche e sulla cyber-sicurezza per garantire alle persone e alle imprese di vivere e lavorare in tranquillità".