"Più manutenzione al verde pubblico"

Mirko Cartuccia lavora nel market di Pietralacroce: "I problemi sono sempre i soliti, ma si trovano anche in altri quartieri, primo tra tutti la manutenzione del verde, le erbacce in giro, anche nelle zone più nuove, poi bisogni dei cani sui marciapiedi, nonostante ci siano le aree attrezzate, forse servirebbe qualche cestino di più. A livello di traffico stiamo abbastanza bene, visto che non siamo in centro, anche se i mezzi che passano per questa strada sono sempre tanti. Ma a grandi linee i problemi sono questi, poca cosa. A Pietralacroce si sta bene. A parte quando si scende per via della Ferrovia, dove ci sono tante, troppe buche, quella è una vera croce. Delinquenza non ce n’è, è tutto abbastanza tranquillo, l’unico posto di ritrovo per i giovani era il bar ma ha chiuso, difficile trovare gente in giro, di sera".