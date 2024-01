Più Moretti che Cioffi domani contro l’Entella. Il nuovo arrivo è pronto a partire titolare

Il conto alla rovescia per il match di domani contro la Virtus Entella è già cominciato: alle 16.15 al Del Conero l’Ancona ospiterà i liguri, decisa a riprendere il proprio cammino verso la salvezza. Rosa in parte rinnovata dagli arrivi o dai rientri di giocatori come Davide Mondonico, Mario Prezioso, Federico Moretti e Daniel Giampaolo e dalla partenza di Dutu, finora.

Ma appare evidente che ormai altri tre giocatori, che sono Kristoffersen, Nador e Peli, assenti anche ieri all’allenamento al Paolinelli, siano ormai ai margini della rosa e con le valigie pronte per altre destinazioni.

La squadra con cui Colavitto si presenterà all’appuntamento di domani, alla ripresa del campionato che coincide con la prima giornata del girone di ritorno, è quella vista all’opera ieri al Paolinelli, con l’aggiunta di Cioffi che ha lavorato in palestra per smaltire il problema muscolare cui è andato incontro in questa settimana di ripresa degli allenamenti.

Cioffi potrebbe essere recuperato, ma visto che manca solo l’allenamento di rifinitura, previsto oggi a porte chiuse al Del Conero, è facile immaginare che l’attaccante napoletano, se si sarà completamente ripreso dal fastidio, parta dalla panchina.

Al suo posto, nel tridente d’attacco, potrebbe trovare posto Moretti, dunque insieme a Energe e Spagnoli.

Ieri, però, Colavitto ha mischiato le carte nella consueta partitella tattica del venerdì.

Dando per scontato che l’Ancona scenda in campo con il 4-3-3 e detto già dell’attacco, con il rientro nei ranghi da parte di capitan Gatto e di Paolucci, ieri regolarmente in gruppo, il centrocampo dorico potrebbe prevedere Gatto in cabina di regia, mezzali a destra Saco e a sinistra uno tra Paolucci e Prezioso. In difesa, dando anche qui per scontato che l’Ancona abbia, almeno temporaneamente, abbandonato il discorso del minutaggio dei giovani per puntare a schierare la migliore formazione possibile con lo scopo di mettere al sicuro la stagione, dovrebbero trovare posto dall’inizio Clemente e Martina come terzini, e due centrali di difesa tra Pellizzari, Mondonico e Cella. Sul fronte ligure la Virtus Entella si presenta ai nastri di partenza del girone di ritorno leggermente modificata, cioè con un arrivo e due partenze: in entrata l’attaccante Samuele Vianni, ventiduenne nato nelle file dell’Entella, mentre due sono le uscite, e cioè quelle di Lancini e Mosti, entrambi arrivati a Chiavari la scorsa estate, Lancini ceduto al Novara e Mosti rientrato in prestito a Modena e finito alla Juve Stabia.

Nessuna sostanziale modifica, finora, nella squadra di mister Fabio Gallo che nelle sue file conta anche l’ex Alessandro Faggioli, nome di recente accostato all’Ancona come possibile ritorno in biancorosso. Una squadra che ha cambiato marcia nelle ultime otto partite, a partire da quella contro la Torres, otto gare in cui ha conquistato 13 punti, media 1,62 punti a gara, contro gli 8 punti in altrettante gare dei dorici, media da dimenticare al più presto cominciando l’anno nel modo migliore e dando la svolta auspicata anche dal patron Tony Tiong nel saluto ai tifosi di fine anno.

Giuseppe Poli