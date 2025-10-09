Più multe ai furbetti e più biglietti venduti: "Personale, nessun licenziamento"

Nei primi nove mesi del 2025 sono state elevate più multe rispetto all’intero anno 2024. Un dato che salta all’occhio in maniera evidente quello fornito dalla direzione aziendale di Conerobus. È il presidente Italo D’Angelo a snocciolare le cifre: "Sul fronte della lotta all’evasione dei titoli di viaggio, nel 2024 sono state comminate 7.204 sanzioni, mentre nell’anno in corso al 30 settembre di multe ne sono state elevate già 7.296. Di questo passo siamo diretti ben sopra quota 8mila a fine anno – dice D’Angelo che poi passa a un tema collegato alle sanzioni per chi viaggia senza titolo di viaggio – Con il nuovo sistema MARTA, che per il bacino di Ancona è già operativo sotto forma di sperimentazione per la verifica dei titoli di viaggio (emissione, riscossione POS ecc.) prevediamo di abbattere ulteriormente l’evasione. Per i recidivi la sanzione emessa al momento sarà pari a oltre 270 euro e verrà contestata al momento. In futuro prevediamo la possibilità di accedere al bus con l’utilizzo della carta di credito o app per acquistare il titolo che sarà validato al momento della salita a bordo, compresi gli abbonamenti. Per quanto riguarda i ricavi tariffari, è con soddisfazione che abbiamo registrato nel mese di settembre l’incremento nella vendita di biglietti e abbonamenti del 7% rispetto al settembre 2024, un altro dato molto importante che conferma come i passeggeri credano ancora e sempre di più nel servizio del trasporto pubblico locale".

Gli ultimi mesi sono stati abbastanza delicati, a partire dai tagli pesanti del servizio durante i mesi estivi e quelli appena applicati, la necessità di approvare bilanci e piano industriale entro questo mese, senza dimenticare i vertici con le banche e il confronto sindacale. A tal proposito Italo D’Angelo accenna anche al piano di risanamento: "Sul versante del contenimento dei costi di personale, che rappresenta il 60% dei costi operativi, prevede il blocco del turn over, la valutazione degli esuberi che non riguarda gli autisti, ma impiegati e operai. Per la gestione degli esuberi si sta valutando il ricorso a ammortizzatore sociale, il Contratto bilaterale di solidarietà con riduzione flessibile dell’orario di lavoro. Non si prevedono licenziamenti".