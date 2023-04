"Più navette verso la baia"

Portonovo e Mezzavalle sono beni e patrimoni comuni della città e come tali la loro fruizione deve rimanere libera e consentita a tutti.

Il loro valore naturalistico è assolutamente inestimabile. Certo non possiamo negare che questi luoghi siano inseriti anche in un sistema turistico più ampio all’interno del Conero. È chiaro dunque che si tratta di zone molto frequentate e in questo quadro una regolamentazione del traffico delle auto private è inevitabile, innanzitutto per garantire le norme di sicurezza.

Vanno dunque incentivate altre forme di trasporto per raggiungere la Baia e le sue spiagge. Penso quindi a un rafforzamento del sistema di navette, l’esperienza di ‘Portonovo in Fiore’ ci ha dimostrato che è possibile un modo nuovo di vivere quei luoghi. Ma penso anche alla possibilità di arrivare al mare in bici e a piedi, in quest’ottica si inserisce la ciclabile del Conero che rappresenta un modo alternativo di raggiungere Portonovo e che propone anche un modello diverso di turismo, un turismo che potremmo definire lento. In questo senso penso anche, ad esempio, al progetto di recupero dell’ex Mutilatini per il quale prevediamo che l’immobile diventi una struttura turistico-ricettiva più centro servizi, una vetrina di eccellenze del territorio. Questo consentirà di diversificare ancora la proposta dell’accoglienza nell’area. Quindi massima possibilità di arrivare a Portonovo, ma arrivare in modo diverso. È anche un cambiamento culturale da avviare, ma che può consentire a tutti, cittadini e turisti, di vivere al meglio la Baia.