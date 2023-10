Più ombre che luci. Passeggeri, ecco i numeri. Cancellati altri aerei. Biglietti ancora in vendita

Escludendo gli ultimi cinque giorni di passione, nel primo mese di Aeroitalia dalle parti del Sanzio è stata la rotta per Barcellona quella più gettonata dai passeggeri. Una stima confermata dall’ad Gaetano Intrieri, che parla di una capacità di riempimento pari a 45 persone sulle 68 trasportabili dall’Atr. Vienna attorno alle 30 persone a volo, soltanto 15 per Bucarest. Bucarest che, a ieri, era ancora in vendita fino a marzo 2024 (per motivi non meglio specificati), con biglietti di 59,99 euro a tratta. L’unico dei voli fuori dai confini nazionali. Discorso differente per le altre due rotte europee. L’Ancona-Vienna è acquistabile fino a domenica 5 novembre, al costo di 109,99 euro. L’Ancona-Barcellona, invece, fino a venerdì 10 novembre a 94,99 euro. In linea con la cancellazione programmata a lunedì 13 novembre. Venerdì, la compagnia, si era precipitata nel comunicare il rimborso ai passeggeri per le suddette rotte.

E sui numeri della continuità territoriale, invece? L’aspettativa era in crescendo, ma la fotografia reale mostra 22 passeggeri per Roma (nei due voli giornalieri), 25 per Milano (anche in questo caso due al giorno) e 29 per Napoli (un collegamento quotidiano). Aeroitalia ha trasportato un totale di 8mila passeggeri. Proprio ieri, però, un volo per Roma è stato cancellato e così anche un arrivo da Napoli, come si evince dal sito dell’aeroporto. I biglietti per la continuità territoriale sono acquistabili, al momento, fino a marzo 2024. A rigor di logica tutto giusto, se Aeroitalia dovesse confermare l’interruzione al primo ottobre 2024. Roma Fiumicino oscilla tra i 49,90 e i 59,90 euro a tratta, idem per Milano Linate. Leggermente più oneroso Napoli Capodichino, che tocca picchi sugli 80 euro ai primi di novembre per poi scendere ai 49,90 "canonici" per i marchigiani nei mesi a venire.

Intrieri resta fermo sulla sua posizione e ha fatto sapere di voler procedere per vie legali contro l’Atim, per il mancato pagamento del contributo pubblicitario. Nell’altra metà campo, incassata la fiducia del governatore, il direttore dell’Agenzia Marco Bruschini ha ripreso fiato dopo le accuse pesanti dell’ad di Aeroitalia: "Non mi sento in discussione, a maggior ragione dopo le parole del presidente Acquaroli che ringrazio per la rinnovata fiducia – la sua voce – Sono sicuro e sereno per l’operato di Atim, che deve continuare a promuovere la destinazione turistica, le Marche. Siamo quindi convinti di poter continuare il grande percorso di crescita, d’intesa con l’aeroporto, le categorie e le forze industriali, che hanno permesso alle Marche di registrare un 8 per cento in più di turisti dai mercati stranieri e il raddoppio delle rotte italiane ed estere dal Sanzio. Questo sistema unito è l’unica strada vincente per far sì che le Marche diventino protagoniste nel turismo. A breve riuniremo in aeroporto soggetti economici e stakeholders per fare una riflessione sulle strategie future da mettere in campo".