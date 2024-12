"Più parcheggi per sosta veloce"

"Il centro sembra essere diventato una fortezza, quasi irraggiungibile – apre la riflessione con una battuta Maurizio Bertini, intercettato all’altezza di piazza della Repubblica –. Capisco che si stia incentivando la mobilità alternativa con il trasporto pubblico locale, ma non sempre l’anconetano predilige questa modalità. Indubbiamente credo servano più parcheggi, in modo da favorire la sosta veloce: un incentivo per venire a fare compere nelle attività commerciali di Ancona. Altro fattore che potrebbe penalizzare un po’ sotto le feste sono gli acquisti mirati fatti online. Luminarie? Tante e belle, le persone ne vorrebbero sempre di più".