"Più polizia locale e nuova segnaletica"

Maggiore presenza degli agenti di polizia locale e potenziamento della segnaletica. È la risposta della giunta Fiordelmondo ai residenti di via Rinaldi che hanno sottoscritto una petizione per evidenziare le criticità dell’inversione del senso di marcia fino al 30 giugno per consentire di bypassare il cantiere del cavalcavia. I firmatari della petizione evidenziavano problemi relativi alla sicurezza stradale dovuti all’aumento del traffico e alla velocità piuttosto sostenuta delle auto in transito. "A seguito di quanto emerso nel corso dell’incontro dell’11 maggio 2023 con i rappresentanti dei firmatari la petizione – spiegano dalla giunta – si conferma l’attuale modifica del senso di marcia in via Rinaldi". Dunque nessun dietrofront. "Preso atto delle esigenze manifestate dai firmatari - aggiungono - si ritiene opportuno valutare, d’intesa con i dirigenti competenti, di apporre lungo la via segnaletica con indicazione del limite di velocità, organizzando un maggior presidio della polizia locale quale deterrente alla velocità dei veicoli che transitano nel tratto di strada". Al via ieri in via Gramsci gli interventi per la realizzazione della zona 30 caldeggiata dagli stessi firmatari della petizione.

