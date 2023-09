Più sicurezza con gli attraversamenti pedonali

di Sara Ferreri

In arrivo nuovi attraversamenti pedonali luminosi nelle zone più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale. La giunta ha dato il via libera e i lavori dovrebbero partire entro settembre. Complessivamente, compresi quelli in funzione già dall’inizio dell’anno, salgono a 13 gli attraversamenti realizzati per una maggiore sicurezza stradale. "Con questi nuovi attraversamenti pedonali, insieme a quelli realizzati alcuni mesi fa – commenta il sindaco Daniela Ghergo – potenziamo la sicurezza dei pedoni. Il progetto, redatto su impulso dell’assessore Lorenzo Vergnetta, permette alla nostra città di essere sempre più accogliente e sicura verso residenti e turisti". A quelli deliberati potrebbero aggiungersene altri di nuovi in prossimità delle scuole e di altre zone particolarmente pericolose.

Il primo attraversamento pedonale luminoso sarà realizzato in via Gramsci, in prossimità della chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Siamo nel quartiere Piano ed esattamente nell’incrocio situato tra il bar, lo storico distributore e la parrocchia. Il secondo attraversamento sarà installato in prossimità dell’incrocio sul viale IV Novembre, ponte della Canizza. Il terzo sarà lungo viale Serafini, l’arteria stradale che unisce il Borgo con la stazione. Il quarto è in via Martiri della Libertà, proprio di fronte all’ufficio di Poste Italiane zona piuttosto trafficata ogni giorno. Il quinto attraversamento pedonale luminoso sarà attivato in via Brodolini, vicino alla farmacia, e alla rotatoria che porta al distretto sanitario. Il sesto e ultimo per il momento sarà installato in viale Zonghi, all’altezza dell’incrocio con piazzale Matteotti. Proprio qui, entro l’anno prossimo, dovrebbe scomparire il semaforo e lasciare spazio a una rotatoria attesa da molti anni. Il primo intervento fu progettato, poco dopo l’insediamento della giunta Ghergo, l’anno scorso, con 130mila euro di fondi Pnrr. Proprio la scorsa estate infatti si sono verificati investimenti molto gravi e anche mortali sulle strade fabrianesi. All’inizio dell’anno sono entrati in funzione i primi sette attraversamenti pedonali. I primi quelli di: viale Stelluti Scala (prima dell’incrocio con via Croce), viale IV Novembre (nei pressi del parcheggio del Torrione); via Dante (prima della rotatoria con via Gigli e Bellocchi, in direzione Ancona, via Dante (subito dopo l’incrocio con via Riganelli, direzione Ancona), viale Zonghi (subito dopo l’incrocio con via Loreti, in direzione stazione), viale Serafini (subito dopo l’incrocio con via Cialdini, nei pressi del civico 39) e viale Moccia (al collegamento centrale tra i parchi Regina Margherita e Unità d’Italia).