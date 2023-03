Più sicurezza, nuovi vigili: emesso l’avviso di selezione

Più turisti e più presenze significano che, oltre a garantire i servizi, le città alle pendici del Conero si devono già attrezzare per gestire al meglio la sicurezza quest’estate. Il Comune di Sirolo ha appena emesso l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione temporanea per la stagione estiva di vigili urbani. Garantiranno maggiore presenza quando la perla del Conero si popolerà di migliaia di persone. Migliorie per la sicurezza sono cominciate alla fine dell’anno scorso con la riqualificazione della frazione Coppo, attraverso l’installazione dell’illuminazione pubblica nelle zone rimaste buie, il completamento della segnaletica orizzontale, l’arrivo dell’illuminazione a led in 23 lampioni in via Monte Freddo e via Giovanni Paolo II e la collocazione di telecamere per la lettura automatica delle targhe proprio per contrastare i reati predatori e fornire un valido supporto alle forze dell’ordine in caso di denunce per furti o atti vandalici. Sfruttando due graduatorie del ministero dell’Interno e l’erogazione complessiva di 76mila euro, il Comune ha installato intanto il primo ponte radio comunale e riqualificato il parco auto mediante l’acquisto di due fuoristrada a quattro ruote motrici per gli interventi di sicurezza e soccorso pubblico della Polizia locale, anche nelle zone impervie del litorale o del Monte Conero.