Pizza Festival annullato: "Divergenze col Comune

Salta il Pizza Festival: "Divergenze con l’Amministrazione comunale". L’evento non è però stato cancellato in alcuni siti dove si invitano le persone a partecipare all’iniziativa che era stata programmata per questo week-end. Ad annunciarne l’annullamento, un post social su ‘Sei di Senigallia se..’: "In questi giorni si sarebbe dovuto svolgere, a Senigallia, un evento gastronomico. A detta degli organizzatori, questo sarebbe stato annullato per ‘divergenze’ con l’amministrazione comunale, che avrebbe voluto limitare la partecipazione ai produttori locali" il testo del post. Tra i commenti al post c’è anche la risposta degli organizzatori: "A causa di divergenze con la Giunta Comunale che non desidera offrire nuove attrattive alla cittadinanza, l’evento è stato annulato. Limitarsi alla partecipazione delle sole pizzerie locali sarebbe stato ingiusto e irrispettoso nei confronti dei cittadini, in quanto abbiamo i migliori pizzaioli d’Italia tra i nostri associati".

E mentre l’Amministrazione blinda le eccellenze made in Senigallia, sui social è montata la polemica sull’annullamento di una kermesse che si svolge in numerose città d’Italia. Una polemica legata agli eventi si è scatenata sui social, dove in molti avrebbero apprezzato questo nuovo evento che si sarebbe dovuto svolgere in piazza Garibaldi. Un annullamento che potrebbe tracciare una linea chiara escludendo gli eventi di street food che vengono organizzati in città e che sono spesso patrocinati dalle associazioni di categoria. Tra i commenti c’è anche chi ironizza: "Avremo una fiera di sant’Agostino fatta da ambulanti locali, un mercato del giovedì in grande".

Intanto ieri è stato ufficializzato sul sito del comune di Senigallia il calendario degli eventi primaverili: pronto già il programma per Pasqua con il 19 aprile in piazza Roma ‘Caccia alle uova, laboratorio creativo, trucca bimbi e foto con Bunny la mascotte’ e al Foro Annonario, dal 19 al 21 aprile torna ‘Un foro per Pasqua’, il mercatino tradizionale mercatino artigianale di Confartigianato. Il 25 aprile torna la mostra mercato ‘Primo Sole’ sul lungomare Mameli e il 27 aprile sarà il turno di ‘Pelletterie in Festa’. Il 17 e 18 maggio appuntamento con la ‘Notte europea dei musei’ e con ‘Bici Expo’. Il 14 e il 15 giugno torna la rievocazione storica del circuito motoristico Città di Senigallia. Prima del lancio degli eventi estivi, che si apriranno con il Senigallia Tattoo Festival, ogni week-end sarà all’insegna di attraenti iniziative.