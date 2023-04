Pizzaiolo esce dal lavoro e non trova più l’auto

Il pizzaiolo esce dal ristorante in cui lavora attorno alle 23,30 ma non ritrova più la propria automobile regolarmente parcheggiata davanti al locale (corso Giuseppe Mazzini).

Inizialmente pensa ad uno scherzo di qualcuno di sua conoscenza poi constata di avere le chiavi e capisce di essere stato derubato della propria vettura.

È accaduto sul retro della pizzeria Ai Pini ad Arcevia giovedì sera.

Il pizzaiolo era arrivato con la sua Audi del 2004 grigia scura alcune ore prima attorno alle 18 parcheggiandola vicino al locale come sempre fatto.

Ma giovedì sera qualcuno deve averla puntata forse per mettere a segno un colpo.

Indagano i carabinieri che stanno cercando la vettura in tutto il territorio.

"Non era mai accaduto nulla di questo genere qui – riferisce il titolare della pizzeria Matteo Quajani -. Il furto di una vettura tra l’altro in una zona frequentata. Speriamo per il nostro pizzaiolo che la vettura possa essere ritrovata al più presto e senza danneggiamenti".

L’appello è stato lanciato e diffuso anche sui social: "Se vedete qualcosa chiamatemi" ha postato Matteo Quajani.