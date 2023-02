Pizzichini: "Più Europa esclusa dalla coalizione di centrosinistra"

Verso le urne per guidare la città di Maria Montessori, si scalda il dibattito. Mattia Morbidoni, coordinatore Più Europa Chiaravalle e portavoce regionale replica al segretario cittadino Pd Giuseppe Pizzichini: "Leggo (tramite le sue dichiarazioni al Carlino, ndr), che avrebbero unito il centrosinistra, rappresentandolo interamente nella sua composizione, che parte dal centro liberale. Questo non è affatto vero. Più Europa, che è stata parte integrante dell’alleanza di centrosinistra alle ultime elezioni politiche (così come alle regionali) e che fa parte fondamentale - e fondante, essendo nata molto prima di Azione ed Italia Viva - del cosiddetto centro liberale, non è stata nemmeno voluta al tavolo dal Pd stesso. Per via di una politica denominata "liste Costantini free", che non intendeva interloquire con chi aveva sostenuto l’attuale sindaco Damiano Costantini. Mi è stato detto di non prendermela, che la questione riguardava anche un potenziale candidato sindaco che era stato vagliato. Ma in politica non si fanno preclusioni personali, tanto più con chi rappresenta in sede regionale e nazionale un partito che ha fatto parte della coalizione di centrosinistra: questo avrà delle ricadute anche su quei livelli, come ha avuto modo di fare presente direttamente il nostro segretario nazionale Benedetto Della Vedova al commissario regionale del Pd Losacco ed al capogruppo Mangialardi. Io non rinnego nulla del passato".