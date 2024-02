"Plasma e sangue, manca il personale. Cosa fa Acquaroli?"

"Nei giorni scorsi, il presidente regionale dell’Avis ha lanciato l’allarme sulla situazione critica in cui versa l’Officina regionale per la lavorazione di tutto il plasma e il sangue proveniente dai Centri trasfusionali. Le attività dell’Officina sono fortemente rallentate a causa della carenza di tre tecnici previsti nella pianta organica, ridotta negli ultimi 2 anni da 10 a 7 unità. In ogni occasione di assenza forzata dal servizio di un dipendente, l’attività va in sofferenza; questa situazione rischia di ridurre notevolmente la raccolta con conseguente carenza di sangue e di medicinali plasmaderivati, fondamentali per le cure di tante persone. Nelle Marche le funzioni produttive di medicina trasfusionale sono centralizzate, all’Ospedale di Torrette, nell’Officina regionale per la lavorazione del plasma e del sangue, afferente al Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (DIRMT) che è al servizio della rete regionale. Il modello organizzativo del DIRMT, che la Giunta regionale avrebbe dovuto definire in base alla Legge di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale del 2022, non è stato determinato e la struttura non è neanche citata nel Piano Socio Sanitario approvato ad agosto scorso.

Oltre a questo, con Delibera del novembre scorso, che definisce ed assegna gli obiettivi economici e sanitari agli enti del Servizio Sanitario Regionale, quelli del DIRMT sono stati inseriti tra quelli dell’Ospedale di Torrette, pur essendo una struttura interaziendale: questo ne impedisce l’implementazione necessaria al funzionamento. Nei giorni scorsi anche la Direttrice del Dipartimento ha evidenziato un’altra importante criticità: la significativa riduzione del budget affidato alla Direzione, che renderà impossibile l’acquisto di medicinali plasmaderivati, avvisando che “la riduzione della raccolta di sangue e plasma nella regione, come conseguenza delle problematiche del ‘Polo unico per le funzioni produttive’, porterà a un sostanziale peggioramento del quadro generale”. Vista questa preoccupante situazione, ho depositato una interrogazione per sapere quali interventi urgenti la Giunta Acquaroli intenda mettere in atto per implementare l’organico dell’Officina, fondamentale per evitare pericolosi disservizi che potrebbero avere gravissime ripercussioni sulla salute dei cittadini e per correggere le anomalie organizzative riguardanti il DIRMT".

Antonio Mastrovincenzo

Consigliere regionale Pd