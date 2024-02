Plasma, si muove la Regione: "Per l’Officina di Torrette presto nuove assunzioni"

Plasma, spiraglio di luce sul sistema di raccolta e di lavorazione del sangue. Due giorni fa, il presidente regionale dell’Avis, Daniele Ragnetti, e la vice presidente Gianuario hanno incontrato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l’ assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, insieme al segretario generale Becchetti e al direttore del Dipartimento salute Draisci. Un incontro che Ragnetti definisce "positivo", al termine del quale il governatore Acquaroli e Saltamartini hanno assunto tre importanti impegni invitando i dirigenti presenti a curarne l’ esecuzione. Si ès tabiilta "l’immediata assunzione dei tecnici necessari al regolare funzionamento dell’officina di Torrette per la lavorazione del sangue e del plasma, raccolti giornalmente nelle Marche", ma anche "l’approvazione in tempi brevissimi del nuovo regolamento del dipartimento regionale di medicina trasfusionale nel testo predisposto dalle direzioni Dirmt e dal dipartimento salute".

Al terzo punto, la risoluzione o comunque "il portare a termine le procedure necessarie affinché siano rimossi ostacoli di qualsiasi genere al regolare svolgimento delle operazioni di prelievo di sangue e di plasma in tutte le articolazioni delle strutture trasfusionali, ricercando miglioramenti organizzativi per andare incontro alle difficoltà sempre crescenti dei donatori e facilitare in ogni modo il loro importantissimo gesto". All’Avis Marche sarà comunicato entro 15 giorni "quanto predisposto in merito ai punti precedenti".

Soddisfatto Ragnetti, che riflette: "L’impegno della Regione è quello di sistemare l’officina con i tecnici necessari perché tutto funzioni regolarmente. L’officina – dice – lavora tutto il sangue che viene raccolto nella Regione, è un punto importante e ci deve essere personale adeguato".

Se arriveranno due o tre tecnici, questo non si sa. Certo è che "avevamo fatto un comunicato in cui lanciavamo l’allarme sulle problematiche dell’officina. I tecnici sono fondamentali, bisogna smaltire l’attività e farle fare il suo corso. Altrimenti è ovvio che vi sarebbe la necessità di ridurre raccolta. D’altronde, se non si riesce a lavorare bisogna ridurre. E ridurre è un fatto negativo a tutti i livelli, una spirale che cresce, ma poi non si farebbe altro che diminuire. Scongiurare la riduzione significa assumere le persone che servono. Ci devono essere persone giuste per poter lavorare tutto ciò che viene raccolto", ribaidsce a più riprese il vertice regionale dell’Avis. "Il personale? E’ un problema di presenza, servono fisicamente le persone che lavorino il plasma, ma dopoquesto incontro siamo ottimisti".

Nicolò Moricci