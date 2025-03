Play-in da mettere al sicuro. La Ristopro a Montecatini

Trentaquattresima giornata del girone B di serie B Nazionale, rimasto orfano di una squadra, il Chieti che ha abbandonato il torneo e dunque dispari, con la Ristopro Fabriano che gioca domani alle ore 18 a Lucca col Montecatini. Biancoblù in gran forma con ben cinque vittorie consecutive che hanno posto la squadra di coach Andrea Niccolai in nona posizione con 32 punti assieme al Chiusi e dunque in piena zona play-in. I play-off restano lontani, visto che la sesta in classifica, Livorno, ha ben 40 punti, ma la Ristopro sale sul campo di una big senza nulla da perdere e con la voglia di garantirsi i play-in anche matematicamente. La Fabo Herons infatti è partita con grandi ambizioni e non potrebbe essere altrimenti: Montecatini è una piazza storica del basket italiano, con tante stagioni in A alle spalle, riemersa negli ultimi anni ad alti livelli grazie anche a questa singolare rivalità con i cugini della Gema: la città termale può infatti vantare due squadre in questo girone con la Gema, che ha appena vinto la Coppa Italia, attualmente quarta con 42 punti e la Fabo Herons settima con 38, frutto di 19 vittorie e 12 sconfitte.

Dici Montecatini e non puoi che pensare ad Andrea Niccolai: da giocatore fu infatti proprio l’attuale coach di Fabriano a fare grande l’ora scomparsa Montecatini Sporting Club, con cui giocò dal 1984 al 1990, dal 1998 al 2000 e infine dal 2005 al 2010. Il binomio Andrea Niccolai-Mario Boni, ribattezzati a fine anni Ottanta "I gemelli del canestro", fece grande il basket montecatinese alla fine di quel decennio e per l’attuale tecnico della Ristopro non sarà un match come gli altri anche se l’impianto di gioco della Fabo Herons non è il vecchio PalaTerme di Montecatini (chiuso per lavori) ma il PalaTagliate di Lucca, dove si disputerà pure il match di domenica. Montecatini è reduce da una sofferta vittoria esterna a Sant’Antimo dove si è imposta 79-74 trascinata dalla leadership di Adrian Chiera, talentuoso esterno che ha guidato la squadra segnando 19 punti, spalleggiato dai 13 di Emanuele Trapani e dai 10 del solido pivot Alessandro Paesano, visto anche nelle Marche alla Mosconi Ancona e alla Poderosa Montegranaro. Arbitrano l’incontro i romani Sivestri e Di Gennaro.

Andrea Pongetti