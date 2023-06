Pluripregiudicato e clandestino: espulso

Pluripregiudicato e irregolare sul territorio è stato sorpreso dai carabinieri a girovagare nelle strade e nei negozi senza alcun tipo di documento. Dopo gli accertamenti, i militari hanno disposto nei suoi confronti il provvedimento di espulsione dall’Italia. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Tutto è iniziato quando la pattuglia dei carabinieri di Arcevia ha notato un uomo che gironzolava per le vie e le attività della città e ha deciso di approfondire la situazione. L’uomo è risultato sprovvisto dei documenti, in quanto irregolare sul territorio. Da indagini è emerso che era già noto, pluripregiudicato per furti e stupefacenti. L’ufficio immigrazione della questura di Ancona ha notificato il provvedimento di espulsione e disposto l’accompagnamento alla frontiera da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano. Una volta notificato il decreto per il trasferimento al centro di permanenza per rimpatrio di Brindisi, il trentenne è stato accompagnato dalla pattuglia della stazione di Arcevia. Proseguono intanto i controlli sul territorio per prevenire ogni tipo di reato.

sa.fe.