Il pm Gubinelli dimesso dopo 2 mesi, cadde sulla ciclovia del Conero

Ancona, 15 agostp 2025 – Due mesi di ospedale e finalmente è stato dimesso. Ha lasciato Torrette Paolo Gubinelli, lo stimato pubblico ministero della Procura di Ancona che a giugno scorso aveva avuto un brutto incidente con la bicicletta nella zona della ciclopedonale del Conero, tra Varano e Portonovo.

Era il pomeriggio del 7 giugno quando il magistrato, in sella alla sua mountain bike, è caduto in un terreno adiacente la ciclovia, rimanendo a terra per diverso tempo prima che un gruppo di appassionati di cavalli lo notassero e attivassero i sanitari per prestargli i primi soccorsi. L’11 agosto scorso è arrivato il parere favorevole dei medici per le sue dimissioni e questo rassicura molto che il sostituto procuratore stia molto meglio di come era arrivato.

Ad annunciare l’uscita dall’ospedale è stato lo stesso pm, postando ieri una storia tramite i social network dove ha messo il foglio delle dimissioni del nosocomio. Gubinelli ha evidenziato proprio la parola "dimissione", con sottofondo la canzone di Nina Simone "Feeling good" (mi sento bene), un brano bellissimo che racconta di una rinascita, un ritorno alla luce e a una nuova vita. Una buona notizia per il tribunale di Ancona e per i colleghi che non hanno mai mancato di far sentire al pm la loro vicinanza. Inizialmente le sue condizioni avevano destato preoccupazione ma il quadro clinico si era subito ridimensionato tanto che il pm non è stato mai in prognosi riservata.

La caduta dalla bicicletta sarebbe avvenuta per colpa di una buca trovata sul terreno, dove si è impuntata una ruota, facendogli perdere l’equilibrio e facendoli volare a terra. Un incidente e nulla di più dietro quel pomeriggio, iniziato come tanti per il magistrato appassionato delle due ruote e della natura, che lo ha visto finire in ospedale, a Torrette. Le sue condizioni sono rimaste sempre stabili e per lui è iniziato poi un percorso riabilitativo.

Dopo la caduta in bicicletta Gubinelli era stato notato a terra dal titolare di un maneggio che si trova nelle vicinanze a dove è avvenuto l’incidente, in un terreno privato, non sul percorso della ciclopedonale che il Comune si era poi adoperato a controllare con un sopralluogo per fugare ogni dubbio. Era a cavallo, in una zona consentita, insieme ad altri appassionati, una decina di persone in tutto e tra i quali c’erano anche quattro medici che si sono prodigati per dare la prima assistenza al magistrato, in attesa che arrivassero l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Il loro intervento era stato molto importate per stabilizzarlo ed evitare conseguenze peggiori. Era le 18. Il proprietario del maneggio lo aveva riconosciuto subito indicando chi fosse anche se non aveva i documenti con sé.