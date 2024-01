Pmi "family friendly": fondi di sostegno

I modelli di organizzazione "family friendly" sempre più presenti nelle pmi marchigiane, orientati al benessere delle lavoratrici e delle loro famiglie, con l’effetto di potenziare la produttività, la qualità del lavoro e la diffusione di strumenti utili alla conciliazione vita-lavoro al fine di salvaguardare la permanenza al lavoro delle donne. La Regione ha pubblicato un avviso pubblico per sostenere questi modelli. "Una misura – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi - rappresenta una sperimentazione che vuole essere una buona pratica da attuare nelle aziende e presso i liberi professionisti, per azioni di conciliazione tra vita familiare e lavorativa a favore delle proprie dipendenti. Azioni che diventano prioritarie se si pensa ad un contesto regionale in cui l’evoluzione del mercato del lavoro penalizza la componente femminile che sconta una più accentuata riduzione della partecipazione delle donne". Per cercare di ridurre questo gap, la Regione vuole sostenere, con risorse pari a 2 milioni, progetti che consentiranno alle lavoratrici con figli minori e/o con di familiari non autosufficienti, di usufruire non solo di forme di flessibilità degli orari (smart working/telelavoro) ma anche di servizi specifici educativi. Possono fare domanda di contributo le piccole e medie imprese in forma singola od associata e i liberi professionisti della regione, che dovranno presentare una scheda progetto contenente le azioni per la riorganizzazione del lavoro in ottica family friendly, incluse in un un Piano di welfare aziendale, condiviso con le rappresentanze sindacali aziendali o della contrattazione collettiva, tramite sottoscrizione di apposito accordo sindacale di welfare aziendale.