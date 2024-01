Pneumatici squarciati: individuato e denunciato

Pneumatici squarciati nella notte durante le festività natalizie, la polizia trova e denuncia uno dei due autori del raid vandalico. Si tratta di un 19enne jesino con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. E’ stato riconosciuto grazie alle telecamere. Il personale di polizia giudiziaria del commissariato, coordinato dal vice questore Paolo Arena, giovedì ha denunciato a piede libero il 19enne jesino che ora dovrà rispondere pure di danneggiamento aggravato continuato in concorso. I poliziotti sono intervenuti la mattina del 28 dicembre in via Rossini chiamati dai proprietari delle otto vetture in sosta, ritrovate con le gomme tagliate tra cui un furgone, una Dacia, una Citroen, una Lancia Y, e una Golf. In zona c‘è una telecamera che ha ripreso due individui che con volto travisato, percorrevano la pubblica via: mentre l’uno tagliava delle gomme con un oggetto appuntito, l’altro fungeva da palo. L’analisi investigativa, basata sull’abbigliamento indossato, ha consentito di risalire al complice che faceva da palo. I dettagli della tuta indossata, infatti, sono stati comparati con altre immagini in cui l’individuo era a volto scoperto. Il 19enne che non abita nella zona del raid, rintracciato sul territorio, è stato denunciato. Continua l’attività d’indagine per risalire all’altro vandalo seriale. Al vaglio c’è l’applicazione delle misure di prevenzione. Altre 8 vetture erano state danneggiate in quelle notti nella vicina San Marco. Qui indagano i carabinieri.