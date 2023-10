"Pnrr e fondi sisma, ecco il piano dei cantieri"

"Pnrr e fondi del sisma, così la città sta ripartendo". Il sindaco Daniela Ghergo traccia un piccolo bilancio dei cantieri avviati e da far partire a breve. "Il piano nazionale di ripresa e resilienza – rimarca il primo cittadino – è stato criticato da più parti per un’impostazione calata dall’alto e quindi poco attenta alle esigenze dei territori. Tuttavia, i Comuni sono destinatari di ben 40 miliardi di euro e gestiscono circa il 53 per cento del totale degli interventi previsti dal piano. A dispetto di chi critica l’eccessiva frammentazione, si sta dando prova di saper mettere a terra le risorse ricevute, con oltre il 90 per cento delle stesse impegnate e tantissime gare avviate. Nel caso del Comune di Fabriano i settori di intervento riguardano la digitalizzazione, la sostenibilità e l’inclusione sociale. Nel primo ambito parliamo di interventi di ammodernamento dei sistemi informatici della pubblica amministrazione, sia per migliorarne l’efficienza interna che sul fronte dei servizi rivolti al cittadino. L’importo è di circa 760mila euro. Ad essi aggiungiamo il servizio di bussola digitale per la formazione dei cittadini, attivo all’Urp del Comune e che è finanziato con fondi Pnrr". "All’ambito della sostenibilità, poi – aggiunge Ghergo –, possiamo afferire gli interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione per il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali, per un importo di 260mila euro, e l’adeguamento sismico della scuola Mazzini per 2 milioni e 189mila euro". Ma non è tutto. "Insieme all’Ambito sociale 10, possiamo finalizzare una parte delle risorse ricevute per la non autosufficienza a interventi di housing sociale sulla città – dice ancora il sindaco –. E sono fondi Pnrr anche quelli che in ambito sanitario: riguardano la Casa di comunità (1,1 milioni) e la centrale operativa territoriale (Cot), che ci auguriamo possano partire presto". Ma anche per il sisma stanno arrivando e si stanno mettendo a terra cantieri. "Fabriano – è ancora la Ghergo – ha ricevuto diverse risposte alle sue esigenze, essendo parte del cratere sismico del 2016. Sul versante delle opere pubbliche connesse alla ricostruzione e rigenerazione del centro storico, della frazione di Albacina e dei cimiteri, sono stati ottenuti 4 milioni e 350mila euro, mentre sono in fase di attuazione gli interventi concernenti la sede municipale, i parchi cittadini, l’illuminazione pubblica del centro e la manutenzione di strade e marciapiedi per 2 milioni e 340mila euro. E c’è anche il restyling in corso della stazione ferroviaria per circa 3,5 milioni di euro e stiamo ampliando una collaborazione con Rfi".

Sara Ferreri