Pnrr e green deal: Confindustria critica il piano industriale Beko Europe

Dal Pnrr, il green deal voluto dall’Ue, dalla crisi dell’automotive alle 80 proposte presentate al Governo per semplificare la vita delle imprese. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenuto ieri all’assemblea della territoriale di Ancona che ha celebrato gli 80 anni dalla fondazione, non ha però voluto rilasciare dichiarazioni sulla vertenza Beko Europe, al centro di un tavolo sempre ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il piano industriale presentato dall’azienda di elettrodomestici è stato rigettato sia dalla Regione (era presente a Roma il Governatore Acquaroli) sia dai sindacati che hanno fatto muro contro una vertenza ritenuta "inaccettabile". Orsini, dal canto suo, non si è mostrato particolarmente ottimista sul futuro economico del Paese. "Ci aspetta un 2025 complicato – ha ammesso- abbiamo una produzione industriale in calo ormai da 21 mesi, purtroppo, alcune scelte sbagliate della precedente Commissione Ue stanno impattando ora, pensiamo all’automotive e alla componentistica. E’ importante non perdere altre importanti filiere produttive e puntare su tecnologia e industria 4.0".

Tornando al caso Beko, che ha confermato il Piano industriale presentato il 20 novembre, è stata convocata dai sindacati per domani a Fabriano un’assemblea con i lavoratori. Il piano di dismissione della newco prevede per le Marche quasi 400 esuberi tra operai (66 a Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo) a Fabriano, circa 320 a Comunanza (Ascoli Piceno) per la chiusura dello stabilimento entro il 2025. In totale 1.935 esuberi dichiarati. Il tutto senza considerare l’indotto.

"Il piano industriale riproposto è inaccettabile e va ritirato – le parole di Acquaroli- Comunanza non può chiudere così come va tutelata l’occupazione nella sede di Fabriano. Tutte le istituzioni e le forze sindacali sono unite insieme al Governo". Una speranza può arrivare dal golden power. Il tavolo verrà riaggiornato a metà gennaio. Diversa come prevedibile la posizione della Beko Europe: "Il piano – sottolinea- è il risultato di una revisione complessiva delle attività europee dell’azienda, in conformità con il quadro legale e normativo. L’obiettivo primario di Beko Europe è mantenere una presenza manifatturiera ed operativa di lungo periodo nel continente, in particolare, in Italia".

Ad aprire l’incontro il presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli che ha chiarito come le imprese marchigiane siano pronte a cogliere le opportunità che il cambiamento che stiamo vivendo porta con sé. "Nonostante le difficoltà economiche e sociali, c’è una spinta verso l’innovazione e un forte desiderio di affermarsi a livello nazionale e internazionale – ha detto- Le Marche, quindi, non sono solo un luogo di produzione, ma anche un laboratorio di idee e progetti".