Pnrr e rischio frodi, intesa tra Comune e Finanza

È stato siglato ieri un importante protocollo d’intesa tra il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, Generale di Brigata Carlo Vita, che ha come obiettivo quello di assicurare un flusso reciproco di notizie e di dati utili, al fine di una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, mirando a rafforzare tutte le iniziative a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche nell’ambito del territorio di riferimento.

La durata di tale protocollo è prevista fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Il protocollo prevede uno scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune sia venuto a conoscenza, segnalando gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo di competenza della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale. Nell’occasione il sindaco ha consegnato al Comandante Provinciale un riconoscimento per il personale della Guardia di Finanza che si è particolarmente distinto nelle attività di soccorso alla popolazione in quei drammatici momenti della tragica alluvione del 15 settembre scorso.