Pnrr, un ufficio per i progetti: "Così riusciamo ad avere le risorse"

"Una delle prime azioni della nuova amministrazione è stata quella di partecipare al Fondo per la progettazione territoriale, uno strumento di accompagnamento al Pnrr, che ci ha destinato 98mila euro e ci ha consentito di avere la progettazione di fattibilità tecnico-economica di quattro interventi: l’ex-asilo di via Petrarca, il cortile San Francesco, il Parco del Giano e ponte San Lorenzo, la frazione di Cacciano".

Cosi la sindaca Daniela Ghergo sugli interventi in corso d’opera grazie al Pnrr.

"Il Comune - spiega - si è dotato di un ufficio progettualità, che monitora i bandi. E’ stato selezionato un soggetto esterno che predispone la candidatura ai bandi di fonte europea, nazionale e regionale secondo un programma condiviso con l’amministrazione e seguendone, in caso di successo, l’iter e la rendicontazione. È stata costituita una cabina di regia che sovrintende ai progetti del Pnrr".

Nell’ultimo anno il Comune ha assunto 32 dipendenti, valutata dalla giunta la carenza di personale tra le criticità da sanare. "Siamo in attesa che il primo dei progetti non finanziati dalla linea B2.2 del Programma Next Appennino possa esserlo quanto prima. Parliamo di 3,5 milioni di euro" aggiunge il sindaco. Questo consentirebbe di investire sui contenitori culturali e sulla rete museale della città, con marketing turistico efficace". L’auspicio è nell’incrementi di tali risorse.