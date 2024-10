Poche palestre, gli allenamenti si fanno all’alba

Mancano ancora spazi per le associazioni sportive: sveglia prima dell’alba per gli atleti così da poter allenarsi alla palestra Stefano Filonzi le cui chiavi, dopo l’accordo con la Provincia, sono state appena riconsegnate dal Comune alla Taurus basket. Sono tanti i ragazzi che in città praticano discipline sportive e tante sono le società, ma gli spazi non bastano ecco che continuano le difficoltà e i disagi per atleti e famiglie. Ma c’è anche chi, di fronte alle difficoltà si rimbocca le maniche e rinuncia persino al sonno. Compresi gli adolescenti.

"La passione puó condurre ovunque e bypassare qualsiasi difficoltà – commentano dalla Jesi Basket Academy Taurus postando la foto degli allenamenti alla Filonzi mentre fuori è ancora buio -. L’esempio arriva dai ragazzi della nostra Under 17 Eccellenza costretta a dribblare i problemi di disponibilità delle palestre con un sacrificio apparentemente semplice ma non affatto scontato. Agli ostacoli si puó reagire in molti modi: c’è chi critica o si lamenta, chi fa polemica cercando sempre un colpevole e chi invece si rimbocca le maniche. È questo il caso del roster under 17 eccellenza di coach Pizi (coadiuvato da Gordan Firic) che ha pensato bene di organizzare un allenamento alle 6 di mattina (sì proprio alle 6 di mattina) quando fuori ancora il sole non è spuntato e la palestra Novelli si anima di sacrificio ed entusiasmo. Sarà così tutti i martedì all’alba e visto che il buon esempio ha il potere di risultare contagioso ieri mattina (martedì, ndr) anche qualche under 15 ha anticipato la sveglia per presentarsi alla palestra Novelli alle 6 in punto e aggregarsi all’allenamento. A questi ragazzi e a chi li sa coinvolgere stimolandone la passione – concludono dalla Taurus - vanno i complimenti della società, con un grazie alle famiglie che sono parte integrante ed insostituibile del nuovo progetto targato Jesi Basket Academy Taurus".

Fino alla scorsa settimana, prima che si sbloccasse l’inghippo tra Provincia e dirigente scolastico gli atleti più piccoli della Taurus si allenavano all’aperto nel rinnovato campetto di via Jugoslavia. Da questa settimana la palestra Filonzi, è tornata fruibile ma la presenza di tanti atleti e dell’orario limitato (martedì pomeriggio il Cuppari ne ha richiesto l’uso per attività scolastiche) e alcuni problemi relativi all’illuminazione non consentono la possibilità a tutti di allenarsi nel pomeriggio.

Sara Ferreri