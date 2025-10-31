"Poche palestre". In 150 alla protesta tra atlete e genitori

Oltre 150 i partecipanti al flash mob organizzato dal Comitato genitori per il diritto allo sport davanti al palazzetto del Campo Boario mercoledì, prima dell’inizio della partita valevole per il campionato di serie C della Us Pallavolo Senigallia.

I genitori, auto-convocatisi attraverso i rappresentanti del Comitato, hanno organizzato una protesta con tanto di cartelli per denunciare la drammatica situazione dello sport a Senigallia, con cronica mancanza di spazi.

Una situazione precipitata dopo l’inizio dei lavori in piena stagione agonistica nella palestra provinciale di via d’Aquino, che costringe oggi oltre 60 ragazzi a rinunciare allo sport.

Presente anche l’amministratore della Vigor Senigallia Luca Meggiorin, che ha portato la solidarietà alle famiglie.

Molti i genitori che hanno preso la parola esprimendo rammarico, rabbia e delusione. In tanti si sono detti pronti a inscenare altre e più eclatanti manifestazioni ad oltranza.

Presente, insieme a diverse atlete del settore giovanile (anche non coinvolte dalla sottrazione di spazi), anche il direttore tecnico della Us Pallavolo Roberto Paradisi, che ha rappresentato lo stato dell’arte – a oggi con assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni – sottolineando che per la società i 476 tesserati sono come ’figli’ i cui diritti vanno difesi senza remore.