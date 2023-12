Pochi candidati per 3 quartieri su 10

Comitati di quartiere, candidature insufficienti in tre quartieri su dieci: prorogati i termini, come già preannunciato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo. "Ad oggi hanno raggiunto il numero minimo di candidati i quartieri centro storico, Prato, San Giuseppe, Smia -zona industriale, Erbarella -San Pietro Martire, Paradiso e Minonna – spiegano dal Comune – e sono a un passo dal raggiungerlo i quartieri via Roma, San Francesco e Coppi-Giardini. Sono state 213 le disponibilità pervenute ed è stato superato il numero minimo dei candidati in sette dei 10 quartieri, mentre ne mancano pochissimi per superarlo nei restanti tre". "Forte di questi numeri che si aggiungono alle 48 disponibilità pervenute per fare i rappresentanti dei 10 seggi – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – ho prorogato al 10 gennaio prossimo il termine di presentazione delle autocandidature, nella piena consapevolezza che in tale lasso di tempo sarà raggiunto il numero minimo di candidati in tutti e 10 i quartieri individuati". Le autocandidature dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi, in piazza Indipendenza 1, sugli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale comune.jesi.an.it corredate da fotocopia del documento di identità.