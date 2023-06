"Pochi centri di aggregazione Assenza anche di biblioteche"

"Pochi centri di aggregazione per i giovani specie in alcuni territori. Assenza di biblioteche e luoghi dove poter stare in tranquillità in alcuni Comuni della Vallesina". Sono i dati che emergono dai confronti dei bilanci di 18 Comuni dell’Asp9 analizzati da Luca Bianchella e Leonardo Bini, due studenti del Cuppari Salvati che hanno effettuato lo stage (PcTo, ex alternanza scuola lavoro) agli uffici Cisl. Un lavoro di ricerca sui bilanci dei Comuni dell’Asp9 da cui emerge che il Comune di Montecarotto (1.425 pro capite), Poggio San Marcello (1.333) San Marcello (1.015) sono i più virtuosi in quanto a spesa per giovani, mentre per gli anziani Morro d’Alba (964 euro, gestendo però la casa di riposo che invece a Jesi ad esempio è in mano all’Asp9) e Montecarotto (883). Un lavoro organizzato assieme al sindacato dei pensionati Cisl rappresentato da Maria Grazia Sabbatini. "Un modo per avvicinare e rendere consapevoli i ragazzi riguardo al mondo del lavoro. Giovani che analizzano le esigenze dei giovani e non solo" spiegano i coordinatori Giovanni Giovannelli e Danilo Capogrossi per la Cisl.

Sara Ferreri