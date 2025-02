"Pochi eventi, ma è vivibile"

"Il principale problema del centro di Ancona è che ci sono pochi eventi, non possiamo campare con quattro eventi all’anno, i giovani ne risentono. Poi c’è quello dei pochi parcheggi, ma non è una novità. Ben vengano, invece, in nuovi arredi, che finalmente saranno realizzati. Era importante fare qualcosa per questo corso Garibaldi, così non si poteva andare avanti. Il problema, forse, è che i precedenti arredi sono stati tolti presto e quelli nuovi arriveranno tardi, è due anni che aspettiamo, ma ben vengano. Delinquenza giovanile? E’ un problema sociale, non possiamo farci niente, ma tutto sommato Ancona è vivibile, ci sono posti peggiori, sgorbi e graffiti li ho sempre visti, in giro, da quando ero ragazzino".