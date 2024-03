"Pochi fondi e personale scarso in ospedale"

Carenza "drammatica" di personale e pochi fondi per l’Ast 2 di Ancona e l’ospedale jesino in particolare, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo dopo aver convocato l’osservatorio sulla sanità chiede un incontro all’assessore regionale Filippo Saltamartini e al direttore dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa da tenere "entro marzo". "Al Comune di Jesi – scrive nella lettera a Saltamartini e Stroppa il primo cittadino- è stato istituito un osservatorio permanente dedicato alla sanità cittadina cui prendono parte il personale sanitario, i sindaati, il direttore tecnico dell’Asp 9 e nel quale sono emersi elementi di criticità dell’offerta sanitaria del nostro territorio che avremmo la necessità di valutare unitamente a voi". "Il 30 gennaio – aggiunge Fiordelmondo - la Giunta Regionale ha rideterminato il tetto della spesa 2024 per il personale delle aziende sanitarie. La normativa permette di aggiungere solo 8.923.563 euro al tetto di spesa del 2023. Il 58% della somma a disposizione è stata assegnata all’azienda ospedaliera di Torrette: 5,2 milioni su 8,9". Ma "ad Ast 2 è stato concesso un aumento di soli 180mila euro. La Regione Marche ha attribuito tutto il personale della ex direzione generale dell’Asur all’Ast 2 che ha un costo annuo valutato in 5.152.000 euro. Il personale assegnato all’Ast di Ancona è quasi tutto personale amministrativo e, comunque, non è personale sanitario operativo (medici, infermieri, ecc.) utilizzabile nei servizi sanitari che è quello che occorre in questo momento. Attribuire tutto il personale ex direzione Asur all’Ast Ancona la condanna a non poter effettuare le assunzioni a tempo indeterminato che servono per l’assistenza sanitaria". "Tra il personale ex direzione Asur assegnato all’Ast Ancona ci sono anche gli amministrativi che sono addetti alla cosiddetta "gestione liquidatoria dell’Asur e proprio per tale ragione, non dovrebbe essere caricato solo sulla stessa ma andrebbe redistribuito fra tutte le aziende della regione. Così l’Ast Ancona avrebbe a disposizione un budget di spesa se non altro utile a realizzare una qualche assunzione in più, assolutamente necessaria per fare fronte a una situazione di carenza drammatica di personale". Di qui la richiesta ai vertici della sanità di partecipare all’osservatorio "così da poter valutare possibili strategie comuni e condivise che consentano di ridefinire un equilibrio sostanziale tra la domanda sanitaria che proviene dal nostro territorio e quella offerta dal servizio sanitario nell’attualità".