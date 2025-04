Pochi giochi nei parchi: scoppia la polemica

Attrezzature nei parchi pubblici, esplode la polemica. Ogni anno con l’arrivo della bella stagione i parchi della città tornano a popolarsi di bambini, tutti in fila per guadagnarsi un giro in giostra o un ‘turno’ in altalena: "Le file per i bambini sono inevitabili, il numero di giochi è lo stesso di sempre – spiega un senigalliese – e non è sufficiente. Poi ci sono bambini che dopo un po’ lasciano spazio agli altri, ma c’è anche chi non scende e la fila diventa interminabile".

Tra i giochi più gettonati c’è la carrucola del parco della Pace, che spesso necessità di manutenzione a causa dell’utilizzo inappropriato di alcuni adulti. L’Amministrazione ha investito 40mila euro per le nuove attrezzature nei parchi pubblici. Previsti uno scivolo al parco della Pace, la sostituzione dei seggiolini delle altalene ai giardini di Anna Frank, la sistemazione di mattonelle ai giardini Lorrach, oltre all’installazione di nuovi tavoli da pic nic e panchine sia nei giardini di Nassiria che negli sgambatoi di via Torino e in quelli delle Saline.

Attesa anche la nuova porta del bagno pubblico del parco della Pace, oggetto di protesta nei giorni scorsi da parte di alcuni cittadini. Autorizzata l’installazione di telecamere per disincentivare i vandali che, in più occasioni, si sono resi protagonisti di danneggiamenti in diversi parchi della città.

Tra questi, a finire nel mirino è stato più volte il parco della Pace. Occhi puntati anche sui bagni pubblici del lungomare, oggetto di restyling un anno fa, ma in più occasioni presi di mira dai vandali e ladri che hanno rubato i rubinetti dei lavandini dei bagni.

E’ partita anche la sistemazione del verde nei parchi pubblici e nelle aree che prevede non solo il taglio dell’erba, ma anche le potature e ulteriori interventi programmati in vista della stagione estiva.