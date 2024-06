Pochi medici di famiglia: la situazione è allarmante

Il problema è diffuso ma a Osimo potrebbe diventare un’emergenza. E’ la carenza di medici di famiglia. In queste settimane si stanno catapultando in tantissimi allo sportello del poliambulatorio di piazza del Comune. A luglio infatti andranno in pensione i dottori Alberto Matteucci e Mauro Belfiori. Ognuno dei due medici aveva la capacità massima di mille e 500 pazienti. Le liste delle dottoresse Lucia Vittoria Postacchini e Alice Bartoli sono state già esaurite in questi giorni e quindi tanti mutuati sono rimasti senza possibilità di medico da scegliere a Osimo. Per un dottore di famiglia dovranno rivolgersi nei comuni vicini ma a Castelfidardo e a Filottrano la situazione non è migliore e alcuni dovranno recarsi ad esempio a Rustico di Polverigi. A meno che l’Asur non apra ad un aumento del tetto di pazienti per ogni medico, portandola da mille e 500 a mille e 700. Solo così, come dicono anche altri medici del territorio potranno rispondere alle esigenze degli osimani senza costringerli ad andare fuori città.

Al momento solo i pediatri hanno disponibilità, tutti i medici di Medicina generale sarebbero aperti solo a ricongiunzioni familiari. Pare però che dal primo luglio entrerà un medico e gli altri saranno autorizzati a prendere più mutuati temporaneamente. La comunicazione non è ancora ufficiale. Intanto non solo per il cup della rsa di Castelfidardo ma anche per quello del poliambulatorio osimano sono giorni difficili, proprio perché, oltre alle prenotazioni, nello stesso sportello viene espletato anche il servizio di cambio del medico di famiglia. Così da giorni il servizio è finito per essere intasato.

La sala d’attesa, che in pratica si trova lungo il corridoio al piano terra, era in tilt nei giorni scorsi con una lista anche di 20-30 persone, alcune delle quali hanno poi desistito. A creare il caos in una settimana in particolare e le proteste anche il fatto che il Cup del poliambulatorio aveva solo uno sportello aperto con un’unica operatrice. La collega era stata infatti dirottata a Castelfidardo, dove il corrispondente sportello Cup, come già detto, rischiava di restare chiuso per la referente in malattia. Anche lo sportello di informazione e di accoglienza proprio all’ingresso del poliambulatorio di Osimo è vuoto, in attesa di sostituzione dell’unico operatore che ci lavorava. Silvia Santini