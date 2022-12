Pochi medici, l’Asur rassicura sulle assunzioni

Gravi carenze di personale al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, dopo l’aggressione di un operatore ecologico ad un infermiere dopo un’attesa di quasi 8 ore per un trauma facciale e dopo l’appello pubblico del sindaco Lorenzo Fiordelmondo l’Asur rassicura su proroghe e assunzioni. "Entro la giornata – annunciava ieri la direzione di Area Vasta 2 - sarà pubblicata la determina relativa alla proroga di tutto il personale a tempo determinato (non presenti al pronto soccorso ma all’ospedale Urbani, ndr) comprensiva delle proroghe straordinarie per quattro mesi in diversi profili professionali, parimenti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i medici in quiescenza fino al 31 gennaio 2023". Poi sui medici neolaureati che nell’ultimo periodo, al pronto soccorso, hanno aiutato molto a snellire i codici di minore gravità (come raccontato nei giorni scorsi dal Carlino, ndr), ma che tra due giorni scadranno, la direzione spiega: "E’ attualmente in corso la verifica della possibilità di prorogare i co.co.co. per medici specializzandi e medici abilitati sulla base del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2022 che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale presumibilmente il 31 dicembre prossimo. Nel frattempo, per quanto riguarda il pronto soccorso in particolare, l’Area Vasta 2 ha pubblicato un avviso di mobilità tra enti in scadenza il 19 gennaio prossimo, per diverse discipline mediche compresi otto posti per la medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza di cui due per il pronto soccorso di Jesi. E’ stato pubblicato un avviso – aggiunge la direzione - per eventuale assunzione a tempo determinato per diverse discipline mediche tra cui la medicina e la chirurgia di accettazione ed urgenza (scadenza 16 gennaio 2023). Tutto quanto sopra a seguito di una accurata verifica sulle graduatorie esistenti disponibili, per cui per tutte le discipline che presentavano carenze sono stati emanati questi avvisi, cercando di anticipare eventuali difficoltà che potrebbero crearsi a seguito di carenza di graduatorie". Intanto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha convocato per l’11 gennaio l’Osservatorio sulla sanità invitando anche i sindaci della Vallesina e prevedendo di svolgere in seguito un consiglio comunale aperto sul tema. Il tribunale del Malato invece ha chiesto di "convocare urgentemente la conferenza dei sindaci, strumento previsto dalla legge e che consentirebbe tempi di intervento più rapidi".

Sara Ferreri