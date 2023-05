"Poco distacco, si riparte da zero"

Prudente ma anche deciso che "Ida Simonella sarà il sindaco di Ancona". Simone Pelosi, segretario comunale del Pd, attendeva la fine dello scrutinio ieri per avere un dato più preciso e dire che si andrà al ballottaggio. "Sapevamo che il primo turno sarebbe stato complicato perché il centrodestra ha schierato le corazzate, una coalizione coesa con sette liste, poi sono venuti la Meloni e due vicepremier – ha spiegato Pelosi –. Però posso dire che lo sfondamento non c’è stato. Il centrosinistra ha tenuto al ballottaggio e adesso si apre un’altra partita. Significa che il nostro radicamento nel territorio c’è, c’è il consenso, le liste della coalizione hanno fatto il loro lavoro. Il partito democratico è ancora il primo partito di questa città e pensiamo di vincere il ballottaggio". Cercare altri voti che sono mancati al primo turno nelle liste che sono corse da sole sarà da vedere, per Pelosi, a scrutinio chiuso quindi a partire già da oggi. "Prima verificheremo come è andato il voto democratico– ha detto Pelosi –. Il nostro messaggio è sempre stato di una coalizione aperta a chi condivideva le linee programmatiche e tale rimane. Possiamo ragionare insieme cercando di capire se si possono trovare soluzioni. Le distanze con le forze politiche che stanno in aree di centrosinistra non sono gigantesche". Per la segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi "è pochissimo il distacco tra la nostra Ida Simonella e lo sfidante, al secondo turno si ripartirà da zero. La destra ha scomodato ministri ma ci sembra senza risultati apprezzabili. Ci sono i margini per sommare i tenti consensi al centrosinistra con quelli di altre forze che non si riconoscono nei valori e nelle azioni di questa destra".

ma. ver.