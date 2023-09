Podologi, la Di Francisca testimonial d’eccezione

"Fin da piccola ho studiato la migliore postura e come posizionare i piedi per migliorare la possibilità d’attacco. E’ fondamentale in ogni allenamento e se si parte dall’appoggio tutto diventa più facile. Mi allenavo ore a piedi nudi" ha detto la 7 volte campionessa del mondo di fioretto e olimpionica Elisa DI Francisca. La presenza della Di Francisca all’apertura del Congresso nazionale dei Podologi è una testimonianza fondamentale: vestita di bianco, alta ed elegante, ha portato la sua esperienza come valore aggiunto al messaggio "la salute del piede è la salute della persona".