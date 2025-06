Poesia, De Signoribus a Offagna. De Angelis e Nicodemo alla Mole

Nei prossimi due giorni il Festival Internazionale di poesia totale "La punta della lingua" si divide tra Offagna e Ancona. Oggi (ore 18) nella Chiesa delle Salesiane del borgo medievale si terrà l’incontro ‘La Marche della Poesia’, con letture di Alessandra Carnaroli, Silvano Sbarbati e Antonio Tricomi. A seguire (ore 19) nei giardini del Monastero di Santa Zita lo stesso Tricomi presenterà l’incontro con Eugenio De Signoribus. In serata (ore 21.30, stesa sede) spazio a ‘Di pancia (e altri organi vitali)’, di e con Alessandra Racca.

Domani ci si sposterà alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove alle ore 15, nell’aula didattica, ci sarà il ‘Coro Poetico’ a cura di Alessandra Racca, laboratorio per ragazzi (dai 12 anni in su) e adulti. Per prenotazioni: info@lapuntadellalingua.it. Dopo l’azione poetica collettiva presso la Porta a mare (ore 17.30), la Sala Boxe ospiterà ‘Le Marche della Poesia’ (ore 18), con letture di Gianluca D’Annibali, Colomba Di Pasquale, Mariachiara Rafaiani e David Watkins. Alle ore 19 si tornerà nella Sala Boxe per ‘Rossella Or Come l’amore di un timpano e una pupilla’. L’evento più atteso è quello serale (ore 21.30), che avrà come sede la corte della Mole. Si tratta di ‘Invito al viaggio. Alla scoperta di Baudelaire tradotto da Milo De Angelis’. Interverranno Milo De Angelis e Viviana Nicodemo. A fare da ‘sfondo’ i quadri di Matisse e Magritte e le musiche di Duparc e Debussy eseguite da Alice Capriglione (soprano) e Tamari Kupatadze (pianoforte).