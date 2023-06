Poesia e musica: arriva il "pj-set"

Sarà Poetry slam oggi alle 21 in piazza delle Monnighette a Jesi per la semifinale regionale del Campionato italiano Lips (Lega Italiana Poetry Slam). Tra i poeti in gara avrebbe dovuto esserci anche il detenuto Luca Traini, 32 anni, originario di Tolentino che è stato premiato (si è classificato terzo) a novembre scorso al poetry slam al carcere di Barcaglione, dove sta scontando una condanna definitiva a 12 anni per strage per aver sparato a sei migranti, ferendoli, il 3 febbraio 2018 a Macerata, con l’aggravante dell’odio razziale. Era prevista la sua partecipazione alle semifinali regionali, la sua prima esibizione in piazza, ma l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo non avrebbe condiviso la sua partecipazione. Dopo uno scambio con il Garante dei Diritti della Persona la decisione: Traini non sarà in piazza delle Monnighette, forse lo si potrà vedere e ascoltare in un video. "Non ci sarà alcun detenuto" si limita a dire il co direttore artistico Luigi Socci. L’evento si inserisce all’interno del festival di poesia ‘La Punta della Lingua’ di Ancona. Oggi, dalle 19, piazza delle Monnighette ospiterà il pj-set di musica e poesia con Luigi Socci (foto), co-direttore artistico del festival, nel ruolo di ‘dj poeta’. Alle 21 il ‘Poetry Slam’, semifinale regionale del Campionato italiano Lips (Lega Italiana Poetry Slam).

A sfidarsi, con la sola arma della propria creatività poetica, saranno Erika Viola Ferranti, Reinhard Hinna, David Boschi, Lella De Marchi, Martina Belelli, Vittorio, Gabriele Bonafoni, Paolo Agrati, Giovanni Monti, Daniela Falone e Chiara Zanoli (Per informazioni: 335.362984). L’evento, anteprima del festival anconetano, è realizzato in collaborazione con il Comune di Jesi, l’Hemingway Café e la Lega Italiana Poetry Slam. ‘La Punta della Lingua’ significa anche impegno sociale. Si rinnova così l’iniziativa rivolta ai carcerati. Stamattina al carcere di Barcaglione e poi in quello di Montacuto ci sarà l’"Ora d’aria Poetry Slam", che vedrà sfidarsi poeti ‘liberi’ e detenuti. Con i due direttori artistici Valerio Cuccaroni e Luigi Socci, ci saranno i poeti Natalia Paci, Paolo Agrati, Giovanni Monti, Gabriele Bonafoni, Chiara Zanoli, Antonio Prenna e i volontari dell’associazione Nie Wiem.