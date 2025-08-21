Sam, un addio pesante

21 ago 2025
Poesie "All’ombra dell’ultimo sole". Protagonisti gli autori marchigiani

Jesi, questa sera in piazza delle Monnighette letture e musica con un omaggio a Marco Boldrini

Poesia protagonista in piazza delle Monnighette a Jesi, dove stasera (ore 21.30) va in scena la seconda edizione dell’evento ‘All’ombra dell’ultimo sole’, organizzato dalla nota poetessa Maria Teresa Chechile. L’intento è quello di ‘riassumere’ la prima edizione, che ha avuto come protagonisti Andrea Ansevini, Marinella Cimarelli, Orietta Palanca, Ilaria Romiti, Ernesto Torta e la stessa Chechile, legandola a quella nuova, che vedrà intervenire Eleonora Carducci, Cristina Corradini, Giancarlo Esposto, Cinzia Perrone, Stefano Vignaroli e Maria Cristina Zanotti. Previsti intermezzi musicali a cura di Attilio Carducci e Cristina Corradini. Le letture sono curate da Mauro Allegrini, Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Nel corso della serata verrà ricordato l’autore jesino Marco Bordini.

"La prima edizione è nata un po’ per gioco, un po’ per caso quando, verso la fine di agosto 2024 ho voluto organizzare una sorta di riunione letteraria e poetica tra vari autori jesini e marchigiani – spiega Maria Teresa Chechile -. Con questa formula, che unisce più arti, ho voluto raccogliere musica, letteratura, poesia e canto. La prima edizione è stata riuscitissima. Lo spazio all’aperto fuori dell’ Hemingway era pieno". Il titolo dell’evento prende spunto da una frase della celebre canzone di De Andrè ‘Il pescatore’.

