Polemica per le nuove isole smart dei rifiuti

di Sara Ferreri

Le nuove isole smart appena attivate vengono travolte dalle proteste e... dall’immondizia. Il nodo riguarda soprattutto le attività produttive del centro in particolare, ma non solo, quelle del settore alimentare. Parte delle tessere che gli esercenti hanno dovuto ritirare alla JesiServizi per l’utilizzo delle isole ‘intelligenti’ non sono risultate funzionanti. Così c’è chi si è trovato con pile enorme di cartoni, bottiglie di vetro e contenitori in plastica senza sapere dove poterle smaltire. Oltre a questo c‘è il fatto che l’apertura dei bidoni è piuttosto piccola per quelle attività che devono smaltire rifiuti grandi come i cartoni per le panetterie e pasticcerie. Ecco che i bidoni sono stati sommersi di rifiuti.

Se ne parlerà anche oggi in Consiglio. Il nodo riguarda le isole si trovano lungo via Mura Occidentali, corso Matteotti, via XX Settembre, piazza Pergolesi, via Mura Orientali e piazza Baccio Pontelli e il Comune visto il problema delle tessere per gli esercenti ha temporaneamente consentito il conferimento per tutti tramite tessera sanitaria, a prescindere dalla residenza. "Il disservizio del conferimento rifiuti – spiega Anna Martellini, dall’antico forno 1896 – è solo l’ultima delle gravi disattenzioni che le varie amministrazioni riservano a questo tratto di Corso e alle sue attività. Prima del senso unico, poi la progressiva cancellazione dei parcheggi, il mancato utilizzo dello spazio dell’ex ospedale, praticamente siamo abbandonati a noi stessi senza che ci sia un progetto per una parte così importante del centro. In realtà dall’Arco Clementino, al "Bar Ciro" nel tempo si è creato un vero e proprio centro commerciale diffuso che crea lavoro e offre un servizio che non desertifica il centro, tutt’altro. I privati stanno realizzando una riqualificazione edilizia, con nuovi residenti che si insediano, le attività commerciali che investono e assumono, ed invece le amministrazioni sembrano disinteressarsi completamente di questa parte del Corso che è la vera porta di ingresso del centro storico".

"Quando ho visto le nuove isole sono andato in Comune a chiedere informazioni – aggiunge Roberto Giardinieri de Il Ristorantino interno al circolo cittadino –, ma c’era ancora incertezza e mi hanno detto che avrebbero comunicato le modalità. Poi mi sono accorto che toglievano i bidoni e sono corso in Comune a prendere la tessera che però non funziona. Noi ristoranti non possiamo conferire grandi quantità di vetro attraverso quella piccola apertura. Spero troveranno delle soluzioni".