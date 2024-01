Polemiche sulle sedi individuate per il voto

Mentre i candidati si presentano ai loro quartieri in vista delle elezioni del 28 gennaio prossimo dei consigli direttivi dei Comitati di quartiere, si alzano le prime polemiche. Mario Muscoloni, ex attivista socialista e candidato al consiglio direttivo per la zona ex Smia zona industriale attacca: "Hanno individuato come sede anche per le elezioni del comitato ex Smia zona industriale un immobile alla Coppetella, a sei chilometri dalla città. E poi questa amministrazione comunale dice che vuole agevolare la partecipazione. Ho provato a fare presente che non è la scelta giusta ma mi hanno risposto che non ci sono locali a disposizione nella zona del popoloso quartiere Smia". Diversa la visione del sindaco Lorenzo Fiordelmondo: "Abbiamo scelto quella sede – spiega - perché era importante dare un segnale ad una area più lontana dal centro città e che è e sarà invece geograficamente centrale anche rispetto ai chiarimenti che ci attendono. Uno su tutti l’insediamento Amazon nella zona della Coppetella-Interporto". Malumori arrivano anche da altre zone per la scelta di come suddividere i quartieri.