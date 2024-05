Polfer, il cane "Kara" fiuta droga in stazione

Controlli anti spaccio e anti imbrattatori, la polizia ferroviaria scova un giovane con una bustina di cannabis. Stava per prendere un treno. Il servizio rientra in quello denominato "Alto impatto" indirizzato a controllare la presenza nel territorio di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati e anche mirato agli imbrattamenti con graffiti ai danni delle carrozze dei treni lasciati in sosta negli scali. Nella stazione di Ancona l’attività dei giorni scorsi ha visto in azione gli agenti della polizia ferroviaria in collaborazione con le unità cinofile della questura che hanno potenziato la propria presenza controllando i viaggiatori in transito, sia quelli che arrivavano che quelli che partivano. E’ stato un cane antidroga, di nome Kara, in servizio con l’unità cinofila, a fiutare nelle tasche del passeggero, 26 anni, straniero, una bustina sospetta. Il giovane era nervoso alla vista del cane e ha cercato di allontanarsi ma non è stato utile. I poliziotti lo hanno perquisito dove il cane puntava e hanno trovato la bustina con dentro 6, 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide.