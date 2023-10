Polfer, mille controllati a terra e a bordo dei treni

Oltre mille persone controllate, 2 indagati in stato di libertà, 49 servizi di vigilanza in stazione, 13 servizi di vigilanza a bordo treno con 26 treni presenziati, 12 pattuglie automontate lungo linea, 7 sanzioni amministrative elevate, 5 persone proposte ai provvedimenti di Polizia. Questi sono i risultati relativi all’attività svolta dagli Agenti della Polizia Ferroviaria nella provincia di Ancona nella settimana, appena trascorsa. In particolare ad Ancona nel corso dei consueti servizi di controllo in ambito ferroviario la Polfer ha denunciato in stato di libertà un 38enne cittadino egiziano inottemperante all’ordine del Questore di Milano a abbandonare il territorio dello Stato. Sempre ad Ancona, in situazioni differenti, sono stati applicati provvedimenti di Polizia "Ordini di Allontanamento" nei confronti di due cittadini ungheresi ed uno italiano poiché sorpresi a molestare i viaggiatori in evidente stato di ebbrezza. 1 cittadino ucraino, in stato di ebbrezza, per sottrarsi ai controlli da parte della Polfer ha reagito opponendo resistenza nei confronti degli operatori e pertanto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e anche nei suoi confronti è stata applicata la misura del daspo urbano.