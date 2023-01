Poliambulatorio, display rotto tra file e disagi

Sono tre settimane che si profila lo stesso problema. Il disagio ormai è evidente a chiunque si appresti a mettersi in fila al cup del poliambulatorio di via XXV aprile a Castelfidardo. Il display che segna il numero "chiamato" dalle operatrici allo sportello è fuori uso e, dopo un periodo di difficoltà iniziale, si è provveduto all’organizzazione dei numeri da staccare manualmente. "Il problema però è che le operatrici non chiamano i numeri, non tengono il conto, e la gente in coda passa avanti magari approfittando di una svista di colui che li precede", racconta un fidardense che l’altro giorno è stato spettatore di una rissa sfiorata. La situazione infatti si è fatta subito incandescente. Gli animi si sono accesi tra le persone in fila e nei confronti delle operatrici che non sono riuscite a sedare gli animi. C’è chi ha minacciato di chiamare i carabinieri. L’episodio era stato anticipato da un altro analogo poco prima di Natale, quando già il display appunto era fuori uso. Gli utenti, accorsi in massa anche per il cambio del medico di famiglia considerato il pensionamento della dottoressa Gianna Giuliani, hanno chiesto alla direzione di risolvere la situazione quanto prima affinché episodi del genere non succedano più. Già tempo addietro si era profilato lo stesso problema allo sportello, prima della pandemia da Covid, risolta solo dopo numerose richieste di ripristino.