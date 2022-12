Poliambulatorio, è partita la raccolta firme

La petizione promossa dal Pd osimano per chiedere ad Asur e Regione di non spostare dal centro storico a San Biagio il poliambulatorio è partita e nel contempo un ordine del giorno a firma del gruppo è stato approvato in consiglio comunale venerdì scorso, odg di proposta dei consiglieri Gallina Fiorini, Spilli, Feliciani, Flamini, Brandoni e Rossi per il mantenimento dei servizi sanitari in centro e per il blocco del trasferimento. Il banchetto con alcuni esponenti dem, guidati dalla vicesegretaria del circolo osimano Saura Casigliani, ha raccolto le firme dei cittadini che hanno affollato corso e piazze del centro. "La nuova struttura individuata in un capannone grezzo in via Ancona, a San Biagio, non è in una posizione baricentrica per la città, si trova – dice il partito che guida l’amministrazione Pugnaloni – in prossimità di un’area a rischio esondazione e comporta un costo maggiore per l’Asur che dovrà pagare un affitto oneroso da 248mila euro all’anno per almeno sei anni, molto più di quanto paga ora per il poliambulatorio in piazza". Spostando i servizi sanitari territoriali nella futura Casa della Salute a San Biagio, secondo il partito si priverebbe il centro storico di ulteriori servizi, creando disagi sia ai cittadini non automuniti, sia al tessuto socio-economico che si sviluppa attorno al centro. Il Pd chiede alla Regione di attendere prima di avviare questo trasloco di poliambulatorio, Avis, 118 e Centro di salute mentale a San Biagio, proponendo come alternativa dei locali già di Asur, come l’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco. "Saranno liberi dopo l’apertura del nuovo ospedale di rete dell’Inrca all’Aspio. Sarebbe più opportuno realizzare lì una Casa della Comunità, con tutti i servizi di cura primaria, infermieristici e poliambulatoriali". Asur ha già risposto però che accentrare i servizi in una sede unica significa ottimizzarli e usare un nuovo capannone grezzo da adeguare in base alle nuove stringenti normative sanitarie è più opportuno rispetto al Ss. Benvenuto e Rocco. "La possibilità di poter concentrare più servizi in una struttura unica permetterà di ottenere molteplici vantaggi di ordine gestionale e funzionale dell’attività. L’ottimizzazione dei servizi permetterà inoltre di aumentare ulteriormente la quantità e la qualità delle prestazioni offerte agli utenti di tutti i comuni limitrofi perché consentirà l’aggregazione in un unico stabile di servizi attualmente sparsi in diversi edifici attraverso una rimodulazione dell’organizzazione sanitaria", dicono. Il Pd replica: "Spieghino allora come si intende utilizzare il nostro ospedale".

si. sa.