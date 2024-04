Poliambulatorio, ora si punta sull’ospedale

Il poliambulatorio, per ora, resta dov’è, in piazza del Comune. Non ci sono tempi da rispettare per un eventuale trasferimento ma solo proposte provenienti dagli schieramenti politici, presi con la campagna elettorale, dopo il pronunciamento dell’Autorità di Bacino sul rischio esondazione rispetto alla zona in cui sarebbe dovuto essere spostato, a San Biagio. Tanti cittadini sognano lo spostamento in zona periferica, soprattutto per il problema parcheggi, altri che rimanesse lì. Il Pd, con la candidata del centrosinistra Michela Glorio in testa, afferma: "Noi l’avevamo detto in tempi non sospetti: nel 2022 avevamo presentato un ordine del giorno in Consiglio per stoppare questa decisione presa da Regione e Asur. Abbiamo raccolto circa mille firme da parte dei cittadini contrari a questa scelta consegnate al presidente Acquaroli (senza peraltro essere ricevuti). Ci sono fondi del Pnrr che possono essere usati per adeguare e riqualificare le nostre strutture sanitarie, perché andare a pagare 248mila euro l’anno di affitto per un capannone privato, allo stato grezzo, in una zona a rischio esondazione? La Regione ha a disposizione i soldi dell’Europa per rendere idoneo il Ss. Benvenuto e Rocco come sede alternativa". Il tutto in vista del trasferimento dell’ospedale nella nuova sede Inrca dell’Aspio previsto per il 2026. Il consigliere regionale democrat Antonio Mastrovincenzo: "Nel dicembre 2022 avevo presentato un’interrogazione chiedendo di rivedere questa scelta. Nella risposta alla mia interrogazione si evidenziava che l’immobile ricade in un’area esterna alla zona a rischio di esondazione. Adesso invece è arrivato lo stop che smentisce questa tesi. Mi auguro che questa vicenda spinga a un bagno di umiltà gli amministratori regionali".

Il candidato Sandro Antonelli (Osimo al centro, Rinasci Osimo, Progetto Osimo, Osimo futura, Osimo libera e Civitas civici) afferma: "Considerata l’impossibilità del suo trasferimento nella struttura privata a San Biagio, suggeriamo una verifica degli spazi che possono essere disponibili al Ss. Benvenuto e Rocco dove si potrebbe da subito trasferire alcuni servizi in attesa che, quando sarà completato l’ospedale Inrca di Camerano, vi si possa trasferire il resto della struttura poliambulatoriale".

Le Liste civiche, rappresentate dal candidato Francesco Pirani (Su la testa, Patto sociale per Osimo e Osimo Democratica e Solidale, Fratelli d’Italia, Udc e Noi moderati), avevano già affermato che l’accordo di portare fuori dal centro i servizi degli ambulatori risalirebbe al 2018 tra il primo cittadino e l’allora direttore dell’Area Vasta 2.

Silvia Santini