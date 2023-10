Poliambulatorio OSIMO: potenziato il personale in attesa di San Biagio

Saranno implementati i servizi al poliambulatorio in termini di personale e messa in sicurezza e adeguamento della struttura mentre sono ancora incerti i tempi del trasferimento a San Biagio. L’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, sollecitato da un’interrogazione del consigliere regionale Dino Latini, in aula ha detto: "E’ previsto il reclutamento di un dirigente medico e di un infermiere per i servizi domiciliari al fine del potenziamento della dotazione di personale mentre nell’immobile di San Biagio saranno collocati i poliambulatori, la fisiatria, la Potes, la sede dell’Avis e il centro di salute mentale. E’ inoltre in corso un’intensa attività di interlocuzione con i soggetti coinvolti nella ipotesi progettuale comunque di prossimo completamento". "Occorre un deciso cambio di marcia per una sanità che torni a servizio della cittadinanza", ha replicato Latini: "Sono ormai tre anni che il poliambulatorio si trova in quello stallo e la colpa è la nostra, perché non siamo stati in grado di dare risposte concrete in tempi più rapidi. Ora siamo di fronte alla necessità di una decisa svolta quella di riempire il poliambulatorio di contenuti, cioè di specialisti ambulatoriali, esterni, convenzionati e degli altri servizi che, in tempi passati, facevano registrare la presenza di oltre 30 professionisti sanitari".