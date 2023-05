Poliarte, ecco il casting per la sfilata di moda

Come ormai è consuetudine da oltre 50 anni all’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte di Ancona, l’evento clou dell’anno accademico è la sfilata di moda delle collezioni creative degli studenti e docenti del corso di fashiondesign, protagonisti, con cui sempre collaborano per la scenografia, l’illuminotecnica, la promozione, le musiche, le coreografie, il marketing, l’organizzazione tecnica, la fotografia, la videoproduzione, quelli di tutti gli altri corsi di industrialdesign, interiordesign, graphic e webdesign, cinema e newmedia, set e locationdesign - dell’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte di Ancona.

La sfilata è un Fashion show dal titolo “Il corpo incompleto”, a sottolineare quanto esiga la società di ieri e di oggi di soddisfare il bisogno secondario di abbellirlo per integrare la personalità identitaria. Avrà luogo nell’incantevole baia di Sirolo, nel suggestivo Parco del Monte Conero domenica 2 luglio dalle 19 alle 21.

Il casting per la scelta delle modelle e modelli è programmato per sabato 20 maggio dalle 9 alle 13 presso la sede centrale della Poliarte in via Miano 41 ab in Ancona. A tutti i selezionati si richiede la disponibilità di domenica 2 luglio dalle ore 14,30 alle ore 21. I modelli selezionati saranno ospiti dello show event.