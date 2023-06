Poliarte OnStage, al Panettone protagonista la danza contemporanea

Ultimo appuntamento dell’anno per Poliarte OnStage oggi (ore 17.30, ingresso libero) al Teatro Panettone. E’ la rassegna degli esiti coreografici dei corsi professionali biennali di danza contemporanea dell’Accademia Poliarte in collaborazione con La Luna Dance Center, coordinati da Cristiano Marcelli. Anche questa volta un nome di spicco del panorama della danza: Elsa Piperno, pioniera della danza moderna in Italia, la quale presenterà coreografie dal proprio repertorio interpretate dai corsisti provenienti da Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Puglia, Veneto. Piperno ha danzato a Londra nella London Contemporary Dance Theatre diretta da Robert Cohen sotto la supervisione di Martha Graham. Le sue coreografie sono state rappresentate nei maggiori teatri e festival italiani e internazionali. Insegnante per numerosi anni dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma, è docente della tecnica Graham di cui è una delle migliori insegnanti a livello europeo fin dagli anni ‘70.

"La insegno da 50 anni, tra Italia e Londra – ricorda Piperno -, e sia come danzatrice che come coreografa sono rimasta rigorosamente fedele ai principi della tecnica Graham. Spesso la si insegna in modo ‘inquinato’ o ‘annacquato’. Eppure è una tecnica talmente strutturata, logica... Questo perché si basa su principi generali, gli stessi che regolano l’universo, come la forza di gravità, quella centripeta e quella centrifuga. In questo senso non è qualcosa di legato alla fantasia pura". Ma Elsa Piperno spiega che la tecnica Graham "è anche una filosofia. Dipende però dall’insegnante, dalla sua capacità di affascinare le persone. La tecnica consente anche una conoscenza del proprio corpo. Non nel senso orientale, basato sulla respirazione e la meditazione, perché lì manca il movimento, le dinamiche nello spazio. C’è però l’adesione alla natura, il sentirsi parte di essa, non suoi padroni. La Graham ti educa anche ad essere una persona civile, a non intralciare chi ti sta vicino". Piperno loda il lavoro che si fa alla ‘Luna’: "Se alla testa di una realtà come questa ci sono persone che hanno entusiasmo questo entusiasmo si trasmette agli altri. Qui non ci sono solo insegnanti di primo livello, ma un’atmosfera positiva, che ti permette di fare esperienze positive".

Raimondo Montesi